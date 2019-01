Yeni mövsümə hazırlıqlarını davam etdirən AZAL klubu bu gün növbəti yoxlama görüşünü keçirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən bildirir ki, paytaxt təmsilçisi "Sumqayıt"la qarşılaşıb.

Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilən oyun 2:2 hesabı ilə başa çayıb.

Qeyd edək ki, AZAL son yoxlama görüşündə "Kəpəz"ə 1:2 hesabı ilə uduzub. "Sumqayıt" isə 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millimizə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

11 iyul

Yoxlama oyunu

"Sumqayıt" - AZAL - 2:2

Milli.Az

