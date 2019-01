Bakı sakinin maşını qaçırılıb. Lent.az-ın məlumatına görə, Binqədədi rayonun R. Allahverdiyev küçəsi 11, mənzil 15-in qarşısında Rəsul Osmanova məxsus “VAZ 2107” markalı avtomobil qaçırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

