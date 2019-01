Millimizin üzvü Eddi İsrafilov karyerasını "Eybar"da davam etdirəcək.

Goal.az xəbər verir ki, müqavilə ilə "Real Mursia"ya məxsus olan İsrafilov bask klubunda icarə əsasında çıxış edəcək. Rəsmi müqavilə sabah imzalanacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.