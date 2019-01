Əslən azərbaycanlı olan, Rusiyanın tanınmış ulduzu Bahh Tee'nin bu gün Nabranda konserti olacaq.

Əslən azərbaycanlı olan 26 yaşlı ulduz Bahh Tee-nin əsl ad-soyadı Bəxtiyar Əliyevdir. Xatırladaq ki, Bahh Tee-nin "Неужели ты моя" adlı mahnısına klip keçən il doğma Bakımızda çəkildi.

Nəzərinizə çatdıraq ki, xarici ulduzla bir arada səhnəni reper Dado və yerli dj-lərdən Dj Fanur, Dj China və Dj Qafqaz bölüşəcəklər.

Milli.Az











