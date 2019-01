Azərbaycan futbolunda maraqlı hadisə baş verib. Fanat.az xəbər verir ki, "İnter Arena"da "İnter"lə "Əlincə"nin U-16 komandaları arasında baş tutan yoxlama oyununda meydançaya çıxan it futbolçuya hücum çəkib.

Fanat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.