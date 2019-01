ABŞ-da daha bir qaradərili gənci polis tərəfindən güllələndi

Texas ştatının Dallas şəhərində polis əməkdaşı silahsız qaradərili gənci güllələyib. APA-nın “Assoşieyted Press”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, 19 yaşlı Kristian Teylor avtomobillə qapıları qıraraq avtosalona daxil olduqdan sonra polisə qarət barədə məlumat daxil olub. Teylor hadisə yerinə gələn polis əməkdaşına müqavimət göstərdikdə 49 yaşlı asayiş keşikçisi Bred Miller xidməti silahından onu güllələyib.

Məlumata görə, insident sosial şəbəkələrdə rezonansa səbəb olub. Əsasən də, müşahidə kameralarının hadisəni qeydə almadığı barədə xəbər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

