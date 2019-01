Öldürülən azərbaycanlı jurnalist FOTOlarda

Rasim Əliyev Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun (RATİ) əməkdaşı olub. Bir çox aksiyalarda, mitinqlərdə jurnalist fəaliyyəti göstərib. Son əməkdaşlıq etdiyi media orqanı isə ANN TV olub.

Milli.Az Meydan TV-yə istinadən bildirir ki, jurnalist Rasim Əliyev bu gün səhər saatlarında 1 saylı Xəzər Klinik Xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Xəstəxanadan verilən xəbərə görə, onun daxili qanaxmadan öldüyü bildirilir. Jurnalist Bayıl qəsəbəsində bir neçə naməlum şəxsin hücumuna məruz qalaraq döyülmüşdü.

Mərhum jurnalistin fotolarını təqdim edirik.

Milli.Az

