"Qarabağ" "Qəbələ"yə qarşı

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümün ilk turuna yekun vurulacaq.

Qol.az-ın məlumatına görə, növbəti oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

Turun mərkəzi oyunu Qəbələdə baş tutacaq. Burada ölkəmizi Avropa Liqasında təmsil edən iki komandamız - "Qəbələ" və "Qarabağ" - üz-üzə gələcək.

Son ölkə çempionu ilə bürünc mükafatçının dueli maraqla gözlənilir.

Digər oyunda isə "Rəvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

10 avqust

Azərbaycan Premyer Liqası, 1-ci tur



21:00. "Rəvan" - "Sumqayıt"

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Azər Əsgərov, Coşqun Həsənov, Rəvan Həmzəzadə

"Bayıl Arena"

21:00. "Qəbələ" - "Qarabağ"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Rza Məmmədov, Yaşar Abbasov

Əlavə köməkçi hakimlər: Ömər Paşayev, Elvin Əsgərov

Qəbələ şəhər stadionu

9 avqust

21:00. "Neftçi" - "Kəpəz" - 0:0

Hakimlər: Fariz Yusifov, Nahid Əliyev, Knyaz Əmiraslanov, Ziya Nəsirov

Bakı. 8-ci km qəsəbə stadionu.

Qırmızı vərəqə: Şəhriyar Əliyev, 70 ("Kəpəz")

21:00. "Zirə" - AZAL - 1:0

Qol: Viktor İqbekoyi, 6 (1:0)

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Mehman Mahmudov, Mübariz Haşımov, Xəlil Xəlilov

Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

21:00. "Xəzər Lənkəran" - "İnter" - 2:0

Qollar: Elnur Cəfərov, 7 (1:0), Rahid Əmirquliyev, 31 (2:0)

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Vaqif Musayev, Namiq Hüseynov, Ramil Diniyev

"Xəzər Lənkəran" mərkəzi stadionu

Milli.Az

