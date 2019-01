Portuqaliya Superkubokunun sahibi müəyyənləşib.

Qol.az-ın məlumatına görə, həlledici oyunda "Benfika" və "Sportinq" (Lissabon) üz-üzə gəliblər. 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Sportinq" kubokun sahibi olub.



Yeganə qolu Andre Karrillo 53-cü dəqiqədə vurub.

Milli.Az

