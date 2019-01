Aktrisalar Culianna Mur, Naomi Uotts və Endi Makdauell yeni reklama çəkiliblər.



Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, 54 yaşlı C.Mur, 46 yaşlı N.Uotts və 57 yaşlı E.Makdauel "L'Oréal Paris" markasının yeni kolleksiyasını təqdim ediblər.



Fotoları dünya şöhrətli fotoqraf Piter Lindberq çəkib.

















