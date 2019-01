Sabunçuda avtomobil 57 yaşlı qadını vurub - FOTO

[ 27 Dekabr 2014 07:37 ]



APA-nın məlumatına görə, hadisə Şəhər şosesi, döngə 5-də baş verib. Şəhər istiqamətində "Mercedes" markalı avtomobili ilə hərəkətdə olan Rəşad Bəhrəmov yolu keçmək istəyən piyada, 57 yaşlı Zeynəb Qəhrəmanovanı vurub. Sürücü hadisədən dərhal sonra yaralını 3 saylı xəstəxanaya çatdırıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, piyadanın vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Sürücü Rəşad Bəhrəmov ifadəsi alınması üçün Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə aparılıb. Faktla əlaqədar araşdırma aparılır.



