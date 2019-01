Yəməndə şiə qiyamçıları (husilər) tərəfindən 10 gün əvvəl oğurlanmış Yəmən prezidentinin administrasiya rəhbəri Əhməd Avad ben Mübarək azad edilib. APA-nın “BBC”-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə qiyamçı qruplaşmanın rəhbərliyindəki mənbə bildirib.

Yəmənin rəsmi qurumları hələlik Əhməd Avad ben Mübarəkin azad olunmasını təsdiqləməyib.

Qiyamçıların açıqlamasına əsasən, Mübarəkin azadlığa buraxılması hakimiyyət və husilər arasında əldə olunmuş razılaşma əsasında baş tutub.

