Babası yaşında milyarderə ərə gelən Playboy modeli danışdı - FOTO

"Mən ona puluna, varına, dövlətinə görə ərə getməmişəm. Belə fikrim olmayıb və yoxdur. Təbii, dəbdəbəli həyat yaşamaq, lüks yaşam keçirmək gözəldir. Amma pullar əsas məsələ deyil".



Sabiq Playboy modeli, yarıçılpaq və çılpaq fotoları ilə məşhur olan 25 yaşlı Keti Şmitsin dediyinə görə, 82 yaşlı avstriyalı milyarder Rixard Luqnerə ərə getməsinin səbəbi sevgidir.



R. Luqner onunla evlənənədək 4 dəfə ailə qurub və boşanıb.



Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, İngiltərənin Chanel 5 telekanalındakı "This Morning" proqramının qonağı olan ərlə arvadın dediyinə görə, yaşamları əladır.



Aralarında 57 illik yaş fərqinə rəğmən, Rixard Luqner yeni nikahına əsla peşman olmadığını vurğulayıb.



"Onunla tanış olandan sonra münasibətlərimiz 7 ay çəkdi və ötən ilin sentyabrında evləndik. Qərarımı bəyənirəm və heç peşman deyiləm", - R.Luqner deyib.



R.Luqner ekstravaqant davranışı ilə tanınır. O, Vyana Operasında hər il keçirilən ənənəvi bala "müşayiət" qismində Pamela Anderson, Farra Fosett, Reyçel Uelç, Peris Hiltonu aparmışdı.



Bu "gözəlçə"lərin hər birinə "müşayiət" üçün təqribən 500 min dollar ödənib.



Milli.Az

