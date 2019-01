Bu gün Oğuzda ikinci zəlzələ qeydə alınıb

[ 04 Sentyabr 2015 15:13 ]



Bakı - APA. Bu gün Oğuz rayonunda ikinci zəlzələ olub.

AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə, Maqnituda 3.3 olan, 20 km dərinlikdə baş verən zəlzələ saat 14:38-də Şəkidən 27 km cənub-şərqdə Oğuz ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələ hiss olunmayıb.

Bu gün saat 09:55-də də Şəkidən 23 km cənub-şərqdə Oğuz ərazisində zəlzələ qeyd alınıb.

Maqnitudası 3.0 olan, 20 km dərinlikdə baş verən zəlzələ hiss olunmayıb.

Qeyd edək ki, bu gün səhər Şəki ərazisində 7 bal gücündə zəlzələ olub. Yeraltı təkan respublikanın rayonlarında 6-5-4 və 3 bala qədər hiss olunub.



