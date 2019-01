Şirvanda avtomobil 2 nəfəri vuraraq öldürüb

[ 04 Sentyabr 2015 22:44 ]



APA-nın Mil-Muğan bürosunun verdiyi məlumata görə, bu gün axşam saatlarında Şirvan şəhərində, Heydər Əliyev prospektində VAZ 21011 markalı 24 BC 833 nömrəli avtomobil 2 piyadanı vurub.

Hadisə nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alan Şirvan sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Dədəyev Rövşən Zaur oğlu və 1964-cü il təvəllüdlü Türkiyə vətəndaşı Abdulla Əkər xəstəxanaya çatdırılarkən yolda ölüblər.

Sürücünün hadisə yerindən qaçdığı bildirilir. Hazırda onun tutulması üçün əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.



