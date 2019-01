[ 05 Sentyabr 2015 07:17 ]



Bakı-APA. Kosta Rikada avtobusun qatarla toqquşması nəticəsində azı 30 nəfər xəsarət alıb.

APA-nın “Gazeta.ru”-ya istinadən verdiyi məlumata görə, insident zamanı 2 minik avtomobilinə də ziyan dəyib.

Zərərçəkənlər arasında çox sayda yeniyetmələr və bir hamilə qadının olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə təcili yardım briqadaları və xilasedicilər cəlb edilib. Polis hadisənin səbəblərini araşdırır.



