17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması Belarusun Orşa şəhərində növbəti yoldaşlıq oyunu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, millimiz Belaruslu həmyaşıdları ilə qarşılaşıb. Yığmamız Fərid Nəbiyevin vurduğu qol sayəsində 1:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Xatırladaq ki, bu komandalar arasında sentyabrın 3-də keçirilmiş yoldaşlıq görüşü 0:0 hesabı ilə yekunlaşmışdı.

