"Neftçi"nin ispaniyalı transferi komandanın heyətində ikinci qolunu vurdu

“Neftçi” daha bir yoxlama oyunu keçirib.

Komanda bu dəfə AZAL klubu ilə qarşılaşıb. İsmət Qayıbov adına Bakıxanov qəsəbə stadionunda baş tutmuş oyun 1:1 hesabı ilə nəticələnib. “Neftçi”nin heyətində yeni transfer Anyete fərqlənib. Bundan əvvəlki yoxlama görüşündə debüt edərək əvəzedici heyətin qapısına yol tapmış ispaniyalı hücumçu ardıcıl ikinci oyunda qol vurub.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin əsas heyətinin 8 futbolçusu milli komandalarımızın düşərgəsində olduğundan, AZAL-la oyunda meydana çıxmayıb.

