“Şahdağ” növbəti transferini reallaşdırıb.

Fanat.az xəbər verir ki, Qusar təmsilçisi gürcü hücumçu David Cacxunaşvili ilə müqavilə imzalayıb.

