Rumıniya polisi Buxarestin icra hakimi Sorina Opreskunu bələdiyyəyə xidmət göstərən firmalardan 25 min avro məbləğində rüşvət almaqda şübhəli bilərək saxlayıb.
Milli.Az "Report"-a istinadən bildirir ki, merin saxlanılması ilə əlaqədar olaraq meriya ofislərində, şəhər qəbristanlıqları administrasiyasında, həmçinin bir sıra şirkətlərin ofislərində axtarışlar aparılır.
Prokurorluğun məlumatına görə, 2013-2015-ci illərdə Buxarest meriyasına xidmət göstərən firmalar gəlirlərinin 70%-ni bələdiyyənin yüksək vəzifəli məmurlarına ödəyiblər. Bu məbləğin 10%-i Opreskuya çatıb.
Bu gün məhkəmə Opreskunun həbsi məsələsinə baxacaq.
Milli.Az