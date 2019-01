Tanınmış ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru Ağamusa Axundov dünyasını dəyişib.

Axşam.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun ailəsindən məlumat verilib.

Ailəsindən bildirilənə görə, A. Axundov ötən gecə ürək tutmasından vəfat edib.

Tanınmış alim sabah saat 13.00-dən etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçiriləcək vida mərasimindən sonra II Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.