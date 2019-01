Bosniya və Hersoqovina yığması AVRO-nın seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib. Fanat.az хəbər verir ki, komanda Andorranı qəbul edib və 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

"Qarabağ"ın qapıçısı İbrahim Şehiçin adı heyətə salınsa da, yenə ehtiyatda qalıb. "Qəbələ"nin futbolçusu Ermin Zets isə start heyətində yer alaraq 90 dəqiqə oynayıb. O, 14-cü dəqiqədə Ermin Biçakciçə ilk qolun ötürməsini verib.

Fanat.az

