"L'Oréal Paris" yeni dodaq boyasının reklamı üçün ulduzları bir araya yığıb.



Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, onlar arasında Naomi Uotts, Bleyk Layvli, Dautçen Krez, Eva Lonqoriya, Fan Binbin, Culianna Mur, Leylu Bexti, Karli Kloss, Aişvariya Ray və başqaları var.



Artıq internetdə ilk kadrlar yayılıb. Videoda müğənni Con Leqend "La Vie En Rose" mahnısını gözəl qadınların əhatəsində ifa edir.





