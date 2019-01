Qurban Yetirmişli: Prezidentin tapşırığına əsasən Şəki zonasında seysmoloji stansiyalar quraşdırılır

Azərbaycan, Bakı, 7 sentyabr /Trend, müxbir Elmir Murad/



Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən mütəxəssislərimiz Şəki və digər zəlzələ baş vermiş ərazilərə cəlb olunub. Onlar orda bir sıra profillər üzrə işlər aparır, o cümlədən ocaqda gedən prosesləri müşahidə edirlər. Trend-in məlumatına görə, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli deyib.



Q.Yetirmişli deyib ki, Prezidentin tapşırığına əsasən orada seysmoloji stansiyalar quraşdırılır: "Həmin ərazi seysmoloji zonadır. Bundan əvvəl 2003-cü ildə zəlzələ baş verib".

