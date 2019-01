Gənc Tamaşaçılar Teatrının fevral ayı üçün REPERTUARI

Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı fevral ayı üçün repertuarını açıqlayıb. Teatrdan Lent.az-a verilən məlumata görə, ayın 26-da Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbir keçiriləcək.

