Topaz Premyer Liqasında 7-ci turun oyun cədvəli məlum olub. Turun oyunları 3 gün ərzində keçiriləcək.

02 oktyabr (cümə)

AZAL – “Rəvan”

“AZAL Arena”, 19:00

03 oktyabr (şənbə)

“Zirə” – “Neftçi”

Zirə qəsəbə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu, 19:00

04 oktyabr (bazar)

“Qəbələ” – “Xəzər Lənkəran”

Qəbələ şəhər stadionu, 21:00

“İnter” – “Qarabağ”

“İnter Arena”, 19:00

“Kəpəz” – “Sumqayıt”

Gəncə şəhər stadionu, 16:00

