"Barselona" "Valensiya"nın iki futbolçusu ilə maraqlanır

Zədə ucbatından Messi və Rafinyanın xidmətlərindən məhrum olan "Barcelona" La Liqanın digər təmsilçisi "Valencia"nın 2 üzvü ilə maraqlanır.

Goal.az "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Şkodran Mustafi və Sofian Fequli katalonların diqqət mərkəzinə düşüb. "Barca"nın idman direktoru Robert Fernandes hər iki futbolçunu "Granada" ilə matçda (1:0) stadiondan izləyib. Katalon klubu Fequlini ötən yay "Chelsea"yə keçən Pedronun alternativi kimi görür. Bu mövqeyə digər namizəd "Celta"nın yarımmüdafiəçisi Nolitodur.

Qeyd edək ki, "Barcelona"ya FİFA tərəfindən qoyulmuş transfer qadağası 2016-cı ilin yanvarında başa çatacaq.

Milli.Az

