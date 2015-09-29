Azərbaycan, Bakı, 29 sentyabr /Trend/
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın tərkibi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 9 dekabr tarixli 224 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilir:
“Komissiyanın sədri
Yaqub Eyyubov Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini.
Komissiyanın üzvləri:
Eldar Mahmudov Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri
Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri
Fikrət Məmmədov Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri
Elmar Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
Şahin Mustafayev Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat və sənaye naziri
Samir Şərifov Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Əli Abbasov Azərbaycan Respublikasının rabitə və yüksək texnologiyalar naziri
Hüseynqulu Bağırov Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Ramil Usubov Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri
Yavər Camalov Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi naziri
Vaqif Axundov Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi
Elçin Quliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi
Akif Əlizadə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
Rövnəq Abdullayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti.”.
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