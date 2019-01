Bakıda 27 yaşlı gəncə 7 bıçaq zərbəsi vurulub

Bakının Xətai rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

APA-nın məlumatına görə, Babək prospekti 78 ünvanında 27 yaşlı Təvəkkül Tanrıverdiyevin tanışı ilə mübahisəsi düşüb. Mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. Dava zamanı Təvəkkül Tanrıverdiyev tərəfindən döyüldüyünü görən şəxs əlini bıçağa atıb. O, Təvəkkülə kürək nahiyəsindən altı, ayağından isə bir zərbə endirib, daha sonra hadisə yerindən qaçıb. Yaralı tanışları tərəfindən xəstəxanaya aparılıb. T.Tanrıverdiyev dərhal əməliyyat olunub.



Xəstəxanadan hadisə barədə ərazi üzrə Xətai Rayon Polis İdarəsinin 34-cü Polis Bölməsinə məlumat verilib. Bölmədən hadisəni törədən şəxsin axtarışlarının davam etdiyi bildirilib. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanıb.

