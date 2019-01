Ronaldo karyerasında 500-cü qolunu vurdu - VİDEO

İspaniyanın "Real" klubunun portuqaliyalı futbolçusu Kriştianu Ronaldu karyerasında 500-cü qolunu vurub.

"Report" xəbər verir ki, bu, Çempionlar Liqasının qrup matçı çərçivəsində "Malmö" ilə səfər matçının 29-cu dəqiqəsində qeydə alınıb.

Portuqaliyalının hesabında hazırda 753 oyun var.

Ronaldu, həmçinin ÇL-də vurulan qolların sayına görə rekordu yeniləyib. İndi onun hesabında turnirin final mərhələsində 116 oyuna 82 qol var.

Qeyd edək ki, oyunun sonunda Ronaldu daha bir dəfə fərqlənməyə macal tapıb. Oyun 2:0 hesabı ilə "Real"ın xeyrinə başa çatıb.

Milli.Az

