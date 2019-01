[ 28 Dekabr 2014 18:10 ]





Bakı. Ramiz Mikayıloğlu-APA. Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti iclası keçirilib.

APA-nın xəbrinə görə, iclasda 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə əladədar MSK-ya daxil olmuş müraciətlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

İclasda cari məsələlərə də baxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.