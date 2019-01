Azərbaycan, Bakı, 21 oktyabr /Trend/

İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamneyi ölkə Prezidenti Həsən Ruhaniyə yazdığı məktubda müəyyən şərtlərə əməl etməklə nüvə sazişini bəyəndiyini bildirib.

