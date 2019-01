FİDE Harri Kasparovun korrupsiya əməlini sübut etdi

Şahmat üzrə 13-cü dünya çempionu Harri Kasparov korrupsiyada əli olduğuna görə Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FİDE) ilə bağlı istənilən fəaliyyətdən iki il müddətinə kənarlaşdırılıb.

Goal.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, FİDE-nin sabiq baş katibi sinqapurlu İqnatius Leonqa qarşı da eyni cəza tətbiq olunub. Aparılan təhqiqat nəticəsində məlum olub ki, federasiyaya ötənilki prezident seçkiləri ərəfəsində bu posta iddialı olan Kasparov və təşkilatın ovaxtkı baş katibi Leonq müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə görə, Kasparov FİDE prezidenti seçkilərində Asiya regionu federasiyalarının səslərinə görə Leonqa 500 min dollar ödəyib. Nəticədə Kasparov seçkiləri uduzdu, təşkilatın rəhbəri postuna isə yenidən Kirsan İlyumjinov seçildi.

Milli.Az

