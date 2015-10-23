Bakıda het-trik etdi, Səmədova çatdı

Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında III tura yekun vuruldu. Fanat.az хəbər verir ki, son üç gündə baş tutan 40 oyundan sonra bombardirlər siyahısında bir sıra dəyişikliklər olub.
PSJ - "Real" oyunu 0:0 hesabı ilə yekunlaşsa da, Kriştiano Ronaldo bombardirlər yarışında liderliyi əldən verməyib. Portuqaliyalı ulduzun aktivində 5 qol var.
ÇSKA-dan Seydu Dumbia, "Portu"dan Vinsent Abubakar, "Benfika"dan Nikolas Qaytan və "Zenit"dən Halk bir qol vuraraq bombardirlər siyahısına düşüb.
|
Futbolçu (klub)
|
Qol
|
Dəqiqə
|
Kriştiano Ronaldo (Real)
|
5
|
270
|
Seydu Dumbia ÇSKA)
|
3
|
205
|
Xavyer Hernandes (Bayer)
|
3
|
217
|
Robert Levandovski (Bavariya)
|
3
|
239
|
Vinsent Abubakar (Portu)
|
3
|
270
|
Nikolas Qaytan (Benfika)
|
3
|
270
|
Halk (Zenit)
|
3
|
270
Avropa Liqasında "Şalke 04"dən Franko Di Santo bir qol vuraraq liderliyi ələ alıb. Argentinalı futbolçunun aktivində 4 qol var.
Ötən gün "Qəbələ"nin qapısına 3 qol vuran "Borussiya"nın üzvü Pyer-Emerik Aubameyanq siyahıya daхil olub. Həmçiqnin "Fənərbaхça"dan Fernandao, "Napoli"dən Joze Kallejon və "Rapid"dən Steffen Hofmann bir qola imza ataraq bombardirlər yarışına qoşulub.
|
Futbolçu (klub)
|
Qol
|
Dəqiqə
|
Franko Di Santo (Şalke 04)
|
4
|
243
|
Fernandao (Fənərbaxça)
|
3
|
100
|
Dries Mertens (Napoli)
|
3
|
147
|
Pyer-Emerik Aubameyanq (Borussiya)
|
3
|
162
|
Klaas-Jan Huntelaar (Şalke 04)
|
3
|
165
|
Aritz Aduriz (Atletik)
|
3
|
207
|
Steffen Hofmann (Rapid)
|
3
|
228
|
Joze Kallejon (Napoli)
|
3
|
230
|
Aleksandr Səmədov (Lokomotiv)
|
3
|
270
|
Andriya Jivkoviç (Partizan)
|
3
|
270
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