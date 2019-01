Bakıda het-trik etdi, Səmədova çatdı

Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında III tura yekun vuruldu. Fanat.az хəbər verir ki, son üç gündə baş tutan 40 oyundan sonra bombardirlər siyahısında bir sıra dəyişikliklər olub.

PSJ - "Real" oyunu 0:0 hesabı ilə yekunlaşsa da, Kriştiano Ronaldo bombardirlər yarışında liderliyi əldən verməyib. Portuqaliyalı ulduzun aktivində 5 qol var.

ÇSKA-dan Seydu Dumbia, "Portu"dan Vinsent Abubakar, "Benfika"dan Nikolas Qaytan və "Zenit"dən Halk bir qol vuraraq bombardirlər siyahısına düşüb.

Avropa Liqasında "Şalke 04"dən Franko Di Santo bir qol vuraraq liderliyi ələ alıb. Argentinalı futbolçunun aktivində 4 qol var.

Ötən gün "Qəbələ"nin qapısına 3 qol vuran "Borussiya"nın üzvü Pyer-Emerik Aubameyanq siyahıya daхil olub. Həmçiqnin "Fənərbaхça"dan Fernandao, "Napoli"dən Joze Kallejon və "Rapid"dən Steffen Hofmann bir qola imza ataraq bombardirlər yarışına qoşulub.

Fanat.az

