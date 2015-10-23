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Bakıda het-trik etdi, Səmədova çatdı

Bakıda het-trik etdi, Səmədova çatdı
11:37 23 Oktyabr 2015
26 İdman
Ölkə mətbuatı
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Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında III tura yekun vuruldu. Fanat.az хəbər verir ki, son üç gündə baş tutan 40 oyundan sonra bombardirlər siyahısında bir sıra dəyişikliklər olub.


PSJ - "Real" oyunu 0:0 hesabı ilə yekunlaşsa da, Kriştiano Ronaldo bombardirlər yarışında liderliyi əldən verməyib. Portuqaliyalı ulduzun aktivində 5 qol var.


ÇSKA-dan Seydu Dumbia, "Portu"dan Vinsent Abubakar, "Benfika"dan Nikolas Qaytan və "Zenit"dən Halk bir qol vuraraq bombardirlər siyahısına düşüb.


Futbolçu (klub)

Qol

Dəqiqə

Kriştiano Ronaldo (Real)

5

270

Seydu Dumbia ÇSKA)

3

205

Xavyer Hernandes (Bayer)

3

217

Robert Levandovski (Bavariya)

3

239

Vinsent Abubakar (Portu)

3

270

Nikolas Qaytan (Benfika)

3

270

Halk (Zenit)

3

270


Avropa Liqasında "Şalke 04"dən Franko Di Santo bir qol vuraraq liderliyi ələ alıb. Argentinalı futbolçunun aktivində 4 qol var.


Ötən gün "Qəbələ"nin qapısına 3 qol vuran "Borussiya"nın üzvü Pyer-Emerik Aubameyanq siyahıya daхil olub. Həmçiqnin "Fənərbaхça"dan Fernandao, "Napoli"dən Joze Kallejon və "Rapid"dən Steffen Hofmann bir qola imza ataraq bombardirlər yarışına qoşulub.


Futbolçu (klub)

Qol

Dəqiqə

Franko Di Santo (Şalke 04)

 4

 243

Fernandao (Fənərbaxça)

 3

 100

Dries Mertens (Napoli)

 3

 147

Pyer-Emerik Aubameyanq (Borussiya)

3

 162

Klaas-Jan Huntelaar (Şalke 04)

3

 165

Aritz Aduriz (Atletik)

 3

 207

Steffen Hofmann (Rapid)

 3

 228

Joze Kallejon (Napoli)

 3

 230

Aleksandr Səmədov (Lokomotiv)

 3

 270

Andriya Jivkoviç (Partizan)

 3

 270


Fanat.az

Xəbərin orijinal ünvanı: http://fanat.az/xeber-bakda-het-trik-etdi-smdova-catd-t44999.html
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Bakıda het-trik etdi Səmədova çatdı
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