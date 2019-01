Milyarderin qızı adasında toy etdi - FOTO

Rusiyalı milyarder Dmitri Rıbolovlevin 26 yaşlı qızı Yekaterina uruqvaylı maliyyəçi, 34 yaşlı Xuan Sartoriyə ərə gedib.

Milli.Az European-a istinadən bildirir ki, toy İon dənizindəki Skorpio adasında olub. Bu adanı D.Rıbolovlev satın alaraq qızı Yekaterinaya hədiyyə edib.

Bu adada 37 il əvvəl yunan milyarder Aristotel Onassis və ABŞ-ın mərhum prezidenti Con Kennedinin dul xanımı Jaklin Kennedinin toyları olmuşdu.

Y.Rıbolovleva və X.Sartorinin nikah mərasimləri onların yaşadıqları Cenevrədə keçirilmişdi.

Yekaterina Rıbolovleva Skorpio adası ilə bahəm, atasının ona 2012-ci ildə Nyu-Yorkda 88 milyon dollara aldığı 10 otaqlı penthausa da malikdir.



Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.