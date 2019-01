Ziya Məmmədovun yeni FOTOları

Prezident İlham Əliyevin göstəriş və tövsiyələrinə müvafiq olaraq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov oktyabrın 23-də Neftçalada qəbul keçirib.

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, nazir Ziya Məmmədov Salyan, Biləsuvar və Neftçala rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edərək onların müraciətlərini, şikayət və təkliflərini dinləyib. Vətəndaşların müraciətləri əsasən avtomobil yollarının təmiri və yenidən qurulması, yeni avtobus marşrutlarının açılması, Bəhrəmtəpə-Biləsuvar, Neftçala Mayak avtomobil yolunda cari təmir işlərinin aparılması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir Ziya Məmmədov vətəndaşların səsləndirdikləri müraciət və şikayətlərlə əlaqədar nazirliyin struktur rəhbərlərinə göstərişlər verib.

Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər isə aidiyyəti qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Vətəndaşlar yol-nəqliyyat sistemində görülmüş işlərlə bağlı, xüsusən də Neftçala rayonunun Bankə qəsəbəsində, Kür çayı üzərindəki körpünün bərpası ilə əlaqədar minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qəbul zamanı 30-dək vətəndaşın müraciətinə yerində baxılıb.

Nazirin tədbirdən çəkilmiş fotolarını təqdim edirik:

