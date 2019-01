Bakıda oğurluğa cəhd edən şəxs tutulub.

Lent.az Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, Binəqədi RPİ 5-ci PB, RMİ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində, noyabrın 11-də Yevlax rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü Sirac Bəkirov Bakı şəhər sakini, Ədalət Qasımova məxsus, S.S.Axundov küçəsində yerləşən mağazadan, qapının şüşəsini sındırmaqla oğurluğa cəhd edərkən tutulub.

Araşdırma aparılır.

