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​Премьер-министр Чехии: ЕС направит €3 млрд Турции

​Премьер-министр Чехии: ЕС направит €3 млрд Турции
23:27 12 Noyabr 2015
31 Dünya
Ölkə mətbuatı
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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры государств-членов Евросоюза на неформальной встрече в Валлетте договорились направить €3 млрд Турции.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.
"Средства будут выделяться в течение предстоящих двух лет и предназначаются для помощи находящимся в этой стране беженцам", - уточнил он.
"Эти деньги преимущественно пойдут на улучшение условий, прежде всего, сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, - отметил Соботка. - Еврокомиссия в 2016 -2017 годах будет стараться изыскать необходимые средства, главным образом, в бюджете ЕС. Государства-члены ЕС также примут финансовое участие, если это понадобится".
Чешский премьер также указал, что до конца ноября должен пройти саммит ЕС-Турция. На нем будут согласованы окончательные аспекты помощи Анкаре со стороны Евросоюза. "Если Турция захочет, то она будет способна значительным образом ослабить напор мигрантов (на ЕС - прим.ТАСС), а, возможно, и остановить. Предстоящий саммит должен подтвердить, какие шаги должны предпринять турецкая сторона, а какие - ЕС", - сказал Соботка.
Xəbərin orijinal ünvanı: http://report.az/region/prem-er-ministr-chehii-es-napravit-3-mlrd-turcii
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RƏYLƏR

Премьер-министр Чехии ЕС направит млрд Турции
report.az

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