Çoxlarının sevə-sevə içdiyi yaşıl çayın daha bir özəlliyi aşkarlanıb.

Milli.Az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Çin alimlərinin uzun sürən tədqiqatlarından sonra aydın olub ki, yaşıl çay həvəskarları özləri də bilmədən orqanizmlərini kompüterin zərərli şüalarından qoruyurlar. Yaşıl çayın yarpaqları insan orqanizminin toxumalarına təsir göstərən şüaların neqativ təsirini xeyli azaldır. Odur ki, yaşıl çayı gündəlik rasionunuzdan əskik etməyin.

Milli.Az

