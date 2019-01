Müğənni Özcan Dəniz atalıq hissini qohumları ilə yaşayır.

Axşam.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə bacısı və qardaşı uşaqları ilə fotosunu paylaşan ifaçı bu haqda yazıb:

"Ata ola bilmədim, amma atalıq qədər mühüm vəzifəm var. Əmi və dayı olmaq... Hələ 2 uşaq da doğulacaq. Yeni dəcəlləri səbirsizliklə gözləyirik".

Milli.Az



