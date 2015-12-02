Tez alışıb, tez sönən məşhurlar - FOTO

Aktrisa Öykü Çelik 10 gün əvvəl iş adamı həyat yoldaşı Ahmet Murat Çakandan gizlicə boşanıb.
Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar 15 ay evli qalıblar. Cütlük qarşılıqlı razılığa gələrək Bursa Ədliyyəsi Ailə Məhkəməsinə heç kimə xəbər vermədən gediblər.
Hakim Ö.Çelik və M.Çakanın birinci ərizəsindən onların boşanmasına qərar verib.
Qeyd edək ki, ikili film çəkilişlərində tanış olmuşdulrar. 25 gün sevgili olduqdan sonra hər kəsi təəccübləndirərək evlənmişdilər. Bursada yaşayan Öykü bu il "Poyraz Karayel" serialında çəkildiyi üçün İstanbula gəlməkdə çətinlik çəkirdi. Boşandıqdan sonra o, artıq İstanbula köçüb.
Milli.Az