® 50$ pulsuz bonus götürün və Microsoftun səhmləri ilə qlobal maliyyə bazarında ticarət edin

Keçən həftə Microsoft Windows 10 istifadəçilərinin Windows mağazalarından 10 centə filim, oyun və digər proqramları ala biləcəklərini elan etdi. Bu kompaniya ayın 29-da başa çatsa da Mikrosoft oxşar kompaniyaların gündəlik səviyyədə olacağını açıqlayıb.

Fortrade-ə istinadən, bu kompaniyanın milyonlarla insanları Windows 10 proqramı istifadə etməyə yönəldəcək və bu da şirkət üçün yeni müştəri bazasıdır və səhmlərinin qiymətini yüksəldə bilər.

50$ dollar pulsuz bonus götürün və Microsoft-ın səhmləri ilə qlobal maliyyə bazarında ticarət edin.

50$ dollar pulsuz bonusdan yararlanın və burada ticarət edin.

MSFT səhmlərinin qiyməti keçən ay birinci rüb üçün şirkətin gəlirlərinin yüksək açıqlamasından sonra demək olar ki 13% qalxdı. Şirkətin gəliri 21.66 milyard dollar oldu hans ki, təxmin edilən 21.03 milyard dollarda idi və bundan daha çox gəldi.

Şirkətin səhmlərinin qiyməti keçən zaman ərzində S&P 500-dən daha çox yüksəlib, bunun səbəbi isə təkcə şirkətin gəlirlərinin artması deyil eyni zamanda digər müsbət faktorlardır.

Tarixi nökteyi nəzərdən baxsaq şirkətin səhmləri 2014-cü ildə 25% yüksəlmişdi və bu qalxış 2013-cü ilin Avqustunda şirkətin bir öncəki CEO-su Steve Ballmerin şirkətdən ayrılması ilə başlamışdı.

Şirkətin səhmlərinin yüksəlməsinə əsas kömək edən amil, “ekosistem yanaşması” adlanan yeni strategiyadır. Bu strategiyaya əsasən Mikrosoft müştəriləri şirkətin məhsullarına güvənə bilər və ona lazım olan bütün avadanlıqları yəni fitness qolbağı smartphone, tablet, notebook, hətta qulaqcığı belə şirkət mağazalarından əldə edə bilər.

Bu strategiya Apple tərəfindən istifadə olub və onu düyanın ən böyük şirkətinə çevirib. Həmçinin, Microsoftun bulud strategiyası da səhmlərin qiymətinə müsbət təsir edib və bu sektorun genişləndirilməsi qiymətlərin yüksəlməsində katalizator rolu oynayacağı proqnozlaşdırılır.

Bundan əlavə, araşdırma şirkəti olan İDC 2019-cu ilə kimi Microsoftun planşet satşılarında bazar payını hazırkı 7%-dən 14%-ə çıxaracağını proqnozlaşdırıb. Hazırda Surface planşet satışı 1 milyard dollara yaxınlaşır və bu göstərici bir öncəki ilə müqayisədə iki dəfə çoxdur.

50$ dollar pulsuz bonusdan yararlanın və burada ticarət edin.

Foretrade UBS istinadən qeyd edib ki, Microsoftun qiyməti 2016-cı ilin ortasına kimi 60 dollara qədər çata bilər.

UBS Microsoftun səhmlərini “BUY” kateqoriyasına daxil edib və qiymətlərin 56 dollardan 60 dollara çatacağını proqnozlaşdırdığını Fortrade-in baş iqtisadçısı Bret Genus bildirib. Microsftun səhmləri hazırda 54.40$ ətrafındadır.

Lider Forex-in Fortrade şirkəti ilə əməkdaşlığı vardır və Fortrade şirkətinin ticari xidmətlərindən, əməliyyat platformalarından istifadə etməkdədir. Fortrade Ltd. Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçib və Britaniyanın FCA (Financial Conduct Authority – Maliyyə əməliyyatlarının İdarə edilməsinə nəzarət) qurumu tərəfindən tənzimlənir. Qeydiyyat nömrəsi - 609970.

Risk barədə xəbərdarlıq və Öhdəlikdən imtina

Fərq müqavilələri maliyyə alətidir və qiymətlərin tez-tez dəyişmə ehtimalı olduğu üçün kapitalınız üçün yüksək riskə malikdir. Zərərlər sizin əmanətlərinizdən çox ola və sizdən əlavə ödəniş etməyiniz tələb oluna bilər. Bu maliyyə aləti bütün müştərilər üçün əlverişli olmaya bilər, ona görə də, potensial riskləri anladığınızdan əmin olun və müstəqil məsləhət alın. Bu material hər hansı maliyyə sənədi üzrə sövdələşmə üçün təklif və ya tələb xarakteri daşımır. Lider Forex bu şərhlər əsasında istifadə və onun nəticəsi ilə bağlı bütün öhdəliklərdən imtina edir. Bu məlumatların dəqiqliyi və ya tamlığı ilə bağlı heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, yaranmış bütün risklərlə bağlı öhdəlik şəxsin öz üzərinə düşür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.