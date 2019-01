Türkiyənin məşhur teatr aktyoru Kerem Alışık "Frankenşteyn" tamaşası üçün özünü tanınmaz hala salıb.



Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Viktor Frankenşteyn obrazının yaratdığı canlılardan biri olacaq Kerem üç saat plastik makiyaj edilib. O, tamaşanın afişası üçün kamera qarşısına keçərək poz verib.

Qeyd edək ki, K.Alışık "Kurtlar Vadisi Pusu"da "İngilis Ziya"nı canlandırır.

