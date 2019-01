Pentaqon: "Türkiyə İŞİD-lə mübarizədə səylərini artırmalıdır"

ABŞ hesab edir ki, Türkiyə İŞİD terror qruplaşmasına qarşı mübarizədə mütləq səylərini artırmalıdır.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ-ın müdafiə naziri Eşton Karter bildirib.



"Türkiyənin İŞİD-in ona təhlükə yaratdığını təsdiqləyən çoxlu sübutları var. Düşünürəm ki, onlar təhlükəsizliyin təmin olunması, sərhədlərin bağlanılması üçün səylərini artıra bilərlər", deyə Karter jurnalistlərə bildirib.



"Biz istərdik ki, Türkiyə İŞİD-lə mübarizədə səylərini artırsın. Bu çox vacibdir", deyə nazir qeyd edib.

