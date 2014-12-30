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Tetcer Qorbacov haqqinda Reyqana ne yazib?

Tetcer Qorbacov haqqinda Reyqana ne yazib?
11:19 30 Dekabr 2014
74 Dünya
Ölkə mətbuatı
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Boyuk Britaniya Milli Arxivinin bu gun aciqlanan mexfi senedleri bu olkenin sabiq bas naziri Marqaret Tetcerle SSRI-nin ilk ve sonuncu prezidenti Mixail Qorbacovun tanisliq tarixcesine isiq salib.


 

APA-nin “Agence France-Presse”ye istinaden xeberine gore, Qorbacov Boyuk Britaniyaya ilk defe 1984-cu ilde - Sov. IKP MK-nin bas katibi olmazdan dord ay evvel seyahet edib.

 

Tetcer ABS-in o vaxtki prezidenti Ronald Reyqana mektubunda Qorbacovu guleruz, xosagelen ve yumor hissine malik sexs kimi xarakterize edib: “O, ozunu kifayet qeder aciq ve basa dusen kimi aparir. Eminem ki, onunla is gormek olar. O, sozun esl menasinda menim xosuma geldi”.

 

Xanim bas nazir kovrek qeydlerine hemsohbetinin reaksiyasini da tesvir edib: “Aydin sekilde gorundu ki, menden Sovet Ittifaqinda insan haqlarinin durumuna dair suallar gozlemirdi”.

 

Aciqlanan senedlerde Mixail Qorbacovun xanimi Raisa Qorbacovaya da dair melumatlar yer alib. Bele ki, sefer zamani R.Qorbacova olkenin en yasi zergerlik magazalarindan birine daxil olaraq, brilyant ve yaqutla bezedilmis qizil sirgalar alib.

 

Xəbərin orijinal ünvanı: http://news.lent.az/news/189111
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Tetcer Qorbacov haqqinda Reyqana ne yazib
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