Metbuat.az-ın məlumatına görə, sabiq dünya bir nömrəsi Karolin Voznyaçki xeyirxah addımı ilə diqqət çəkib. Danimarkalı tennisçi sığınacaqda yaşayan evsiz uşaqlara Milad hədiyyələri alıb.

Voznyaçki "Instagram" hesabında hədiyyələrin fotosunu paylaşıb və yazıb:

"Sığınacaqda yaşayan evsiz uşaqlar üçün hədiyyə almışam. Hamısı Miladı yaxşı şəkildə keçirməyi haqq edir. Ümid edirəm ki, bunların onlara azacıq da olsa xeyri dəyəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.