Azərbaycan yığması yunan-roma güləşi üzrə dünya kuboku yarışlarının finalına vəsiqə qazanıb

[ 20 Fevral 2015 04:43 ]

APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan güləşçiləri İran, İsveç və Almaniya komandaları ilə “A” qrupunda mübarizə aparırlar. “B” qrupunda isə, Rusiya, Macarıstan, Türkiyə və Ermənistan komandaları çıxış edir.

Yarışda baş məşqçi Cəmşid Xeyrabadinin rəhbərliyi altında 12 güləşçimiz təmsil olunub.

Azərbaycan yığması İran komandasına 6:2, Almaniya millisinə və İsveç yığmasına isə 7:1 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəlib.

Xatırladaq ki, ötən ilki yarışda Azərbaycan yığması ilk dəfə olaraq üçüncü yeri tutmuşdu.



