31 yaşlı Coann Riçardsın çəkisi 154,67 kq, onun əri, 43 yaşlı Barri Rikketsin çəkisi isə 133 kiloqramdı.



Sərt pəhriz və məşqlər sayəsində Coan 85,72 kiloqram, onun əri isə 46,72 kiloqram arıqlayıblar.



Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, İngiltərənin Uest Midlənds qraflığındakı Storbric şəhərində yaşayan ərlə arvadın dediklərinə görə, onların belə arıqlamalarına oğulları, 11 yaşlı Con da təəccüblənib.



Milli.Az

