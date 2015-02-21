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Berdede narkomaniya ve QICS eleyhine tedbir kecirilib - FOTO

Berdede narkomaniya ve QICS eleyhine tedbir kecirilib - FOTO
15:47 21 Fevral 2015
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Ölkə mətbuatı
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[ 21 Fevral 2015 15:43 ]


Berde. Teymur Zahidoglu - APA. Berdede “Narkomaniya ve QICS-e yox deyek, meneviyyatimizi xilas edek!” devizi altinda tedbir kecirilib.

 

APA-nin Qarabag burosunun xeberine gore, gorusde rayon Icra Hakimiyyetinin elaqedar strukturlari, Berde Rayon Polis Sobesi, diger yerli huquq-muhafize orqanlarinin emekdaslari, rayon ictimaiyyetinin numayendeleri, gencler ve mektebliler istirak edibler. Toplantida bildirilib ki, son iller narkotik istifadecilerinin siralari suretle genclesir. Bu ise huquq-muhafize orqanlarini ciddi sekilde narahat edir ve onlarin mesuliyyetinin bire-bes artirir.

 

Diskussiyalar zamani narkotik vasitelerden istifade edenler arasinda 13-14 yaslilarin coxalmasi faktlari muzakire olunub. Eyni zamanda, mekteblilerin, yeniyetme ve genclerin internet resurslarindan da duzgun yararlana bilmemeleri tedbir istirakcilarinin diqqetine catdirilib.

 

Rayon sehiyye sobesinin emekdaslari bildiribler ki, hazirda Berdede 200 nefer narkomaniya xesteliyinin dasiyicisi qeydiyyatdadir.

 

Narkotik vasitelerle bagli qeyde alinan cinayet islerinin sayinin da diqqet ceken oldugu bildirilib. Qeyd olunub ki, 2013-cu ilde Berde rayonu uzre bas vermis 23 cinayet isi uzre uc muxtelif adda 3 kq 112 qram narkotik vasite dovriyyeden cixarildigi halda, 2014-cu ilde eyni motivli 32 cinayet isi acilib. Dovriyyeden ise muxtelif novlu 13 kq, 665 qr. narkotik vasite cixarilib.

Xəbərin orijinal ünvanı: http://az.apa.az/news/373629
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Berdede narkomaniya ve QICS eleyhine tedbir kecirilib FOTO
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