Bakı Ali Neft Məktəbində "Texniki yaradıcılığa maraq" sərgisi keçirildi

Bakı Ali Neft Məktəbində şagirdlərin və tələbələrin texniki yaradıcılığına həsr olunmuş “Texniki yaradıcılığa maraq” sərgisi keçirildi.

Məktəbdən bu gün Trend-ə verilən məlumata görə, sərgi BANM-in tələbələrindən ibarət “Gənc mühəndislər” və “Badamdar” klublarının, “Gənc mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu.

Tədbirdə “Gənc mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyinin üzvləri, BANM-in əməkdaşlıq etdiyi transmilli şirkətlərin nümayəndələri, orta məktəblərin şagirdləri, BANM-in tələbələri iştirak etdilər.

Tədbir iştirakçılarını salamlayan BANM-in Tədris, elm və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Ramiz Hümbətov ali təhsil müəssisəsinin 3 illik fəaliyyəti dövründə qazandığı uğurlar, burada mütəxəssis hazırlığında tətbiq olunan müasir proqramlar və mütərəqqi texnologiyalar haqqında danışdı. O, mühəndis kadrların hazırlanmasında nəzəri biliklərin təcrübə ilə vəhdətinin təmin olunduğunu qeyd etdi. Prorektor R.Hümbətov orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərini texniki yaradıcılığa cəlb etmək, onlarda mühəndislik fəaliyyətinə həvəs oyatmaq və gələcəkdə texniki ali məktəblərdə təhsil almağa sövq etmək məqsədilə “Gənc mühəndislər” klubunun yaradıldığını bildirdi və bu klubun son bir il ərzində bir sıra orta məktəblərdə gənc mühəndislər dərnəklərinin təşkili üçün atdığı addımlardan bəhs etdi. Prorektor “Texniki yaradıcılığa maraq” sərgisinin klubun fəaliyyətinin canlandırılmasına xidmət edəcəyinə, eyni zamanda, şagirdlərdə və tələbələrdə texniki yaradıcılığa böyük həvəs oyadacağına əmin olduğunu bildirdi. Tədbirdə iştirak edən transmilli şirkətlərin nümayəndələrinə müraciət edərək R.Hümbətov onları orta məktəblərdə yaradılan gənc mühəndislər dərnəklərinin texniki vəsaitlər, alətlər və avadanlıqlarla təchiz olunmasında yardımçı olmağa çağırdı. O, “Badamdar” klubunun rəhbəri Elçin Abbasovun tədbirin təşkilində xüsusi rol oynadığını qeyd edərək, onun gənclərə texniki yaradıcılığın təbliği sahəsində uzun illər boyu uğurla çalışdığını vurğuladı və “Texniki yaradıcılığa maraq” sərgisinin təşkilinə verdiyi töhfəyə görə ona minnətdarlığını bildirdi.

Bakı Ali Neft Məktəbinin “Neft-qaz mühəndisliyi” ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Rəsul Səmədzadə “Badamdar” klubunda öz texniki yaradıcılıq işlərindən danışdı. O, bu işlərin mühəndislik təfəkkürünün inkişafı üçün çox vacib olduğunu vurğulayaraq, orta məktəb şagirdlərini və tələbələri tədbirin iştirakçıları olan klubların fəaliyyətinə qoşulmağa çağırdı.

“Gənc mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyinin sədri Polad Rüstəmov təmsil etdiyi qurumun fəaliyyətinin BANM-in “Gənc mühəndislər” klubunun və “Badamdar” klubunun fəaliyyət istiqamətləri ilə tam uzlaşdığını bildirdi.

“Badamdar” klubunun rəhbəri Elçin Abbasov rəhbərlik etdiyi klubun fəaliyyətinin əsas uğurları haqqında danışaraq, gənclərlə texniki yaradıcılıq işinin təşkili ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. O, “Texniki yaradıcılığa maraq” sərgisi kimi tədbirlərin keçirilməsinin gənclərin texniki ixtisaslara yönəldilməsinə dəyərli töhfə verdiyini vurğuladı. Elçin Abbasov “Texniki yaradıcılığa maraq” sərgisinin təşkilinə dəstək verdiyinə görə BANM-in rektoru Elmar Qasımova tədbir iştirakçıları adından minnətdarlığını bildirdi.

Sonra Elçin Abbasov orta məktəb şagirdlərinin və BANM-in tələbələrinin “Badamdar klubu”nun fəaliyyəti çərçivəsində işləyib hazırladığı müxtəlif təyinatlı modelləri, maketləri və təcrübə sınaqlarını tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirdi və onların çoxsaylı suallarını cavablandırdı.

Daha sonra BANM-in həyətində hərəkət edən və uçan müxtəlif modellər tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirildi.

Tədbirdə iştirak edən şagirdlər və tələbələr gənclərin texniki yaradıcılığının nümayişinin onlarda dərin maraq oyatdığını bildirdilər.

